Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (467) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (61)
- BAC (12)
- Baldwin's (1)
- CNG (4)
- Coins.ee (11)
- COINSNET (1)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Hermes Auctions (1)
- Höhn (1)
- Katz (57)
- Künker (11)
- MS67 (3)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- MUNZE (28)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (9)
- Rare Coins (73)
- Rauch (2)
- RedSquare (4)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (29)
- SINCONA (1)
- Universum Coins GmbH (7)
- VL Nummus (1)
- WCN (1)
- Александр (22)
- Денга1700 (2)
- Знак (1)
- Империя (18)
- Имперская монета (51)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (11)
- Русское Наследие (22)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 23
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск