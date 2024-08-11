Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (467) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (61)
  • BAC (12)
  • Baldwin's (1)
  • CNG (4)
  • Coins.ee (11)
  • COINSNET (1)
  • COINSTORE (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (57)
  • Künker (11)
  • MS67 (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • MUNZE (28)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (9)
  • Rare Coins (73)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (29)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (7)
  • VL Nummus (1)
  • WCN (1)
  • Александр (22)
  • Денга1700 (2)
  • Знак (1)
  • Империя (18)
  • Имперская монета (51)
  • Монеты и Медали (5)
  • НИКО (4)
  • Русский Нумизматический Дом (11)
  • Русское Наследие (22)
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1757 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск