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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1385 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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