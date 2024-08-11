Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1385 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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