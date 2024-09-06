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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (103) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 950 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 127 EUR
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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