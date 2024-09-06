Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (103) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Александр за 950 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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