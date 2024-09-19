Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1761 года "Номинал под Св. Георгием" (Россия, Елизавета)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1761 года "Номинал под Св. Георгием". Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Александр за 4700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (11)
- Baldwin's (2)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (19)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (6)
- Rare Coins (20)
- Rauch (3)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (5)
- Rzeszowski DA (1)
- Teutoburger (3)
- Via (2)
- Александр (11)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (24)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (10)
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 755 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск