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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1761 года "Номинал под Св. Георгием" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 2 копейки 1761 года "Номинал под Св. Георгием" - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1761 года "Номинал под Св. Георгием" - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный, Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1761 года "Номинал под Св. Георгием". Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Александр за 4700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 755 RUB
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1761 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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