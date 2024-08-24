Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1761 года "Номинал над Св. Георгием" (Россия, Елизавета)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 6,338
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1761 года "Номинал над Св. Георгием". Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Империя за 550000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Александр (2)
- Империя (2)
Где продать?
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