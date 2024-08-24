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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1761 года "Номинал над Св. Георгием" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 2 копейки 1761 года "Номинал над Св. Георгием" - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1761 года "Номинал над Св. Георгием" - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 6,338

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1761 года "Номинал над Св. Георгием". Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Империя за 550000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (2)
  • Империя (2)
Россия 2 копейки 1761 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 2 копейки 1761 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 2 копейки 1761 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1761 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
7509 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1761 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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