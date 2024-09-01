Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (182) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF35 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF35 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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