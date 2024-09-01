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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (182) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF35 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF35 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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