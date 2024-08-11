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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1762 года "Номинал под Св. Георгием" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 2 копейки 1762 года "Номинал под Св. Георгием" - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1762 года "Номинал под Св. Георгием" - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1762
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1762 года "Номинал под Св. Георгием". Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Монеты и Медали за 75000 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность F
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1762 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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