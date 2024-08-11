2 копейки 1762 года "Номинал под Св. Георгием" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1762 года "Номинал под Св. Георгием". Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Монеты и Медали за 75000 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.

Сохранность AU (5) XF (19) VF (31) F (3) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) F15 (1) BN (1) Сервис PCGS (1) ННР (1)

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