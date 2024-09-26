Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31, 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7140 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 600 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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