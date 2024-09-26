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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31, 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7140 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 600 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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