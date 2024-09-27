Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1800 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
- Александр (2)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
855 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск