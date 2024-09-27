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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1758 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1800 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • Александр (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
855 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VG
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - August 28, 2014
Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - August 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1758 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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