Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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