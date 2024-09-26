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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1760 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Rare Coins (4)
  • Александр (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1760 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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