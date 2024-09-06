Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62744 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 7 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
786 $
Цена в валюте аукциона 620 EUR

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1757 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск