Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62744 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 7 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Где продать?
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