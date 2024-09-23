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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Hermes Auctions (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (5)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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