Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1758 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Hermes Auctions (1)
- Höhn (1)
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- SINCONA (1)
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- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1758 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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