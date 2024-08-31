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2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Тираж UNC 5,053,142
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Baldwin's (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (2)
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU53
Цена
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