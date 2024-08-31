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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Тираж UNC 5,053,142

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (2)
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность F
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Baldwin's - September 26, 2012
Продавец Baldwin's
Дата 26 сентября 2012
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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