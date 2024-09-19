Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 5,053,142
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Дата 28 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
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Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
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Где продать?
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