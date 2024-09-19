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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 5,053,142

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1759 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 139 EUR
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе RedSquare - December 30, 2020
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1759 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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