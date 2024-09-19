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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Rare Coins (6)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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