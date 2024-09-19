Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1759 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1759 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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