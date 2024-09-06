Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность G
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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