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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал над Св. Георгием". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Janas (1)
  • Katz (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Numismatica Ferrarese - January 16, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 16 января 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Janas - March 21, 2020
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность G
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе Russiancoin - September 8, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 8 сентября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" на аукционе AURORA - June 15, 2016
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал над Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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