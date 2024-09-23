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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе AURORA за 65000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность F15 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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