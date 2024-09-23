Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием". Гурт надпись. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе AURORA за 65000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность F15 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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