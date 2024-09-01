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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1757 года СПМ "Номинал под Св. Георгием". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1757 года СПМ "Номинал под Св. Георгием" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 копейки 1757 года СПМ "Номинал под Св. Георгием" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием" со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1860 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия 2 копейки 1757 СПМ "Номинал под Св. Георгием" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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