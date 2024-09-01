2 копейки 1757 года СПМ "Номинал под Св. Георгием". Новодел (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием" со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1860 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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