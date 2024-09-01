Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1757 года СПМ "Номинал под Св. Георгием". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 копейки
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1757 года "Номинал под Св. Георгием" со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1860 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1757 "Номинал под Св. Георгием" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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