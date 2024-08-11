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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 15 копеек 1760 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Пробные 15 копеек 1760 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 15 копеек 1760 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Dmitry Markov

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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