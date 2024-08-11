Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 15 копеек 1760 года (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр null мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 15 копеек
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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