5 копеек 1760 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1760 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность UNC (7) AU (55) XF (95) VF (57) F (11) Нет оценки (41) Сохранность (слабы) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (7) AU53 (10) AU50 (4) XF45 (12) XF40 (21) VF35 (9) VF30 (4) VF25 (1) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (3) BN (12) Сервис ННР (3) RNGA (6) NGC (5) PCGS (4)

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