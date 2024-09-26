Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1760 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт сетчатый
- Тираж UNC 25,887,388
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (267) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1760 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
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