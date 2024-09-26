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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1760 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1760 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1760 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт сетчатый
  • Тираж UNC 25,887,388

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (267) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1760 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 156 EUR
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1760 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Katz - February 25, 2024
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Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Katz - January 28, 2024
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Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1760 на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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