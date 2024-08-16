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Пробная Денга 1760 года. Новодел. Диаметр 18 мм (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел. Диаметр 18 мм
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Денга 1760 года. Новодел. Диаметр 18 мм. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 2531 проданному на аукционе H.D. Rauch за 58 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.
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