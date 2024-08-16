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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Денга 1760 года. Новодел. Диаметр 18 мм (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел. Диаметр 18 мм

Аверс монеты - Пробная Денга 1760 года Новодел Диаметр 18 мм - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробная Денга 1760 года Новодел Диаметр 18 мм - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Денга
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Денга 1760 года. Новодел. Диаметр 18 мм. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 2531 проданному на аукционе H.D. Rauch за 58 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.

Сохранность
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  • Rauch (1)
Россия Денга 1760 (Пробная) на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денга 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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