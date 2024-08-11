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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1760 года "Барабаны" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1760 года "Барабаны" - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1760 года "Барабаны" - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1760 года "Барабаны". Это медная монета периода Елизаветы Петровны

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
Россия 2 копейки 1760 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1760 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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