Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1760 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Александр за 11500 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU53
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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