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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1760 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Александр за 11500 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
3629 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU53
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия Полтина 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1760 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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