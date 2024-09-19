Полтина 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1760 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Александр за 11500 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность AU (16) XF (7) VF (2) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (7) AU50 (1) VF30 (1) F15 (1) Сервис NGC (3)

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