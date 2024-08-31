Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1760 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,21 гр
- Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 420,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1760 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе MUNZE за 57500 RUB. Торги состоялись 8 января 2024.
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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