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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1760 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1760 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1760 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,21 гр
  • Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1760 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе MUNZE за 57500 RUB. Торги состоялись 8 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU
Цена
632 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 CGC
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 5 копеек 1760 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1760 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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