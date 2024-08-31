5 копеек 1760 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1760 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе MUNZE за 57500 RUB. Торги состоялись 8 января 2024.

Сохранность UNC (2) AU (15) XF (25) VF (17) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (5) DETAILS (1) Сервис CGC (1) RNGA (1) PCGS (1) NGC (1)

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