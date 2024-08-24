Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 20 копеек 1760 года (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр null мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 20 копеек
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1760 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Редкие Монеты за 440000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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