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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 20 копеек Елизаветы Петровны - Россия

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20 копеек 1760 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1760 R4 0 1
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