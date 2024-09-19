1 рубль 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1760 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (9) AU (67) XF (68) VF (9) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (10) AU55 (14) AU53 (12) AU50 (8) XF45 (10) XF40 (6) VF30 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (6) NGC (8) ННР (5) PCGS (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

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