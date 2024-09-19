Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 279,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1760 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2289 $
Цена в валюте аукциона 202000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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