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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1760 года СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 279,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1760 года "Портрет работы Тимофея Иванова" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2289 $
Цена в валюте аукциона 202000 RUB
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
1235 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1760 СПБ ЯI "Портрет работы Тимофея Иванова" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1760 "Портрет работы Тимофея Иванова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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