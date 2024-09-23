5 копеек 1760 года ММ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1760 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7153 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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