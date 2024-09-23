Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1760 года ММ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1760 года ММ - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1760 года ММ - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1760
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1760 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7153 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (10)
  • Baldwin's (2)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (4)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (3)
  • RedSquare (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (6)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (13)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1760 ММ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1760 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск