Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1760 года ММ (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1760
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1760 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7153 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность G
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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