Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1761 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1761 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 915 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25 BN
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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