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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1761 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 копейка 1761 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1761 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1761 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 915 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе Spink - June 26, 2024
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 1 копейка 1761 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1761 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1761 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 1 копейка 1761 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе RedSquare - July 5, 2020
Продавец RedSquare
Дата 5 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1761 на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1761 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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