1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2097 проданному на аукционе The New York Sale за 900 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

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