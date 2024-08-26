Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2097 проданному на аукционе The New York Sale за 900 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MUNZE (2)
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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