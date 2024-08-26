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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская

Аверс монеты - 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись московская - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись московская - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2097 проданному на аукционе The New York Sale за 900 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MS67 (1)
  • MUNZE (2)
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность AU
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1756 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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