1 копейка 1755 года ММД "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" со знаком ММД. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

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