Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1755 года ММД "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,050,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" со знаком ММД. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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