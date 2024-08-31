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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1755 года ММД "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1755 года ММД "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1755 года ММД "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,050,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" со знаком ММД. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500000 RUB. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 ММД "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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