Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1757 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Империя за 170000 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
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Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF40
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Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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