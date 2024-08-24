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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1757 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская

Аверс монеты - 1 копейка 1757 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись екатеринбургская - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1757 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись екатеринбургская - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Империя за 170000 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Александр (5)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 356 EUR
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 28, 2014
Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1757 "Орел в облаках" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1757 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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