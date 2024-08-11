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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт сетчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2470 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF20
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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