1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность UNC (3) AU (9) XF (15) VF (28) F (1) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (2) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (4) VF30 (1) VF20 (2) BN (1) Сервис ННР (1) RNGA (3)

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