Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2470 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF20
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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