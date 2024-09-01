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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись московская Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись московская Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,050,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30550 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
3118 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
2208 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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