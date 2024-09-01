1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30550 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

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