Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,050,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись московская. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30550 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Universum Coins GmbH (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
3118 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск