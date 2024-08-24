1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись петербургская (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись петербургская
Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись петербургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 986 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 310 EUR. Торги состоялись 11 марта 2017.
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