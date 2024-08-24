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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись петербургская (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись петербургская

Аверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись петербургская - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись петербургская - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись петербургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 986 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 310 EUR. Торги состоялись 11 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Kroha (1)
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 271 EUR
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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