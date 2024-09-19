1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6843 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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