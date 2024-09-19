Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6843 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
3760 $
Цена в валюте аукциона 3760 USD
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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