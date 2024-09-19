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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гурт сетчатый Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гурт сетчатый Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6843 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
3760 $
Цена в валюте аукциона 3760 USD
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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