Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 27666 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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