1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.

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