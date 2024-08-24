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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 27666 RUB
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1756 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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