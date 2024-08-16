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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1757 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 копейка 1757 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1757 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург, Сестрорецк
Цены на аукционах (124) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка 1757 на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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