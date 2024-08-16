Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1757 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург, Сестрорецк
Цены на аукционах (124) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность XF
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Дата 27 апреля 2023
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