1 копейка 1755 года СПБ "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Империя за 170000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (22) XF (36) VF (60) F (4) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (4) AU53 (7) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (9) VF35 (5) VF20 (1) F15 (1) BN (4) Сервис PCGS (7) NGC (2)

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