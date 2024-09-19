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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1755 года СПБ "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1755 года СПБ "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1755 года СПБ "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Империя за 170000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF40 BN NGC
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF40 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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