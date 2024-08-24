1 копейка 1755 года СПБ "Орел в облаках". Гуртовая надпись петербургская (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Гуртовая надпись петербургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Coins.ee за 330 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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