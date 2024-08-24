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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1755 года СПБ "Орел в облаках". Гуртовая надпись петербургская (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гуртовая надпись петербургская

Аверс монеты - 1 копейка 1755 года СПБ "Орел в облаках" Гуртовая надпись петербургская - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1755 года СПБ "Орел в облаках" Гуртовая надпись петербургская - цена монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Гуртовая надпись петербургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Coins.ee за 330 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Wójcicki (1)
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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