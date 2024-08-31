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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская

Аверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись екатеринбургская - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1755 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гуртовая надпись екатеринбургская - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8102 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Rare Coins (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF35 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Jesús Vico - June 7, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1755 "Орел в облаках" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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