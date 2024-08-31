1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1755 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гуртовая надпись екатеринбургская. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8102 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность AU (1) XF (5) VF (13) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) VF35 (2) VF30 (2) BN (1)