Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт сетчатый
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Александр за 32473 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Bruun Rasmussen (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Katz (1)
- London Coins (1)
- Rare Coins (6)
- Spink (1)
- Александр (3)
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 14 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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