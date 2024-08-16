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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт сетчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" Без знака монетного двора Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Александр за 32473 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (1)
  • London Coins (1)
  • Rare Coins (6)
  • Spink (1)
  • Александр (3)
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 173 EUR
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Bruun Rasmussen - January 9, 2021
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 9 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Haljak Coin Auction - March 14, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 14 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - February 16, 2015
Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе Александр - February 16, 2015
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка 1756 "Орел в облаках" на аукционе London Coins - September 6, 2014
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1756 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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