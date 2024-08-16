1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках". Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Александр за 32473 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2015.

Сохранность AU (2) XF (6) VF (4) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU50 (1) VF20 (1)