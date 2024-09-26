Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1757 года. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр null мм
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
759 $
Цена в валюте аукциона 110000 JPY
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 21 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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