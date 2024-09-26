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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1757 года. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1757 года Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1757 года Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр null мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
759 $
Цена в валюте аукциона 110000 JPY
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Stack's - August 25, 2021
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Auctiones - March 21, 2021
Продавец Auctiones
Дата 21 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Hess Divo - December 3, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Stack's - August 16, 2018
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1757 на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 копейка 1757 на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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