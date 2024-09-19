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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1757 года ММД "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1757 года ММД "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1757 года ММД "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,897,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года "Орел в облаках" со знаком ММД. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Александр за 6500 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • New York Sale (1)
  • Александр (2)
Россия 1 копейка 1757 ММД "Орел в облаках" на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1757 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия 1 копейка 1757 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность VF30
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Россия 1 копейка 1757 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 1 копейка 1757 ММД "Орел в облаках" на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1757 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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