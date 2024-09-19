Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1757 года ММД "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,897,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года "Орел в облаках" со знаком ММД. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Александр за 6500 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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