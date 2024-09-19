1 копейка 1757 года ММД "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года "Орел в облаках" со знаком ММД. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Александр за 6500 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

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