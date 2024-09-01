Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1757 года ЕМ. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 - 30 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Morton & Eden (1)
- Rare Coins (1)
Где продать?
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