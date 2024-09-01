1 копейка 1757 года ЕМ. Новодел (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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