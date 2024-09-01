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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1757 года ЕМ. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1757 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1757 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20 - 30 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1757 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Morton & Eden (1)
  • Rare Coins (1)
Россия 1 копейка 1757 ЕМ на аукционе Morton & Eden - June 27, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 27 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
922 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Россия 1 копейка 1757 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS64
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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