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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1759 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 копейка 1759 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1759 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный, Екатеринбург
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1759 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1759 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность G
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1759 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1759 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1759 на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1759 на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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