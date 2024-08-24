Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1759 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1759 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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