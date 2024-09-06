Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1756 года СПБ "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,247,493
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
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