1 копейка 1756 года СПБ "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность UNC (8) AU (17) XF (31) VF (68) F (2) VG (2) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (7) XF40 (4) VF35 (5) VF30 (3) VF25 (2) VF20 (2) VG10 (1) BN (8) Сервис NGC (7) PCGS (4) ННР (2) CGC (1)

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