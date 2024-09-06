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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1756 года СПБ "Орел в облаках". Гурт сетчатый (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1756 года СПБ "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1756 года СПБ "Орел в облаках" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,247,493

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1756 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 494 EUR
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - February 25, 2024
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - December 10, 2023
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 копейка 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1756 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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