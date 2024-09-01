Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1758 года (Россия, Елизавета)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 копейка
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург, Сестрорецк
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1758 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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