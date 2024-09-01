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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1758 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 копейка 1758 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 копейка 1758 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург, Сестрорецк
Цены на аукционах (168)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1758 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1758 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1758 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1758 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1758 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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