Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1755 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,21 гр
- Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 540,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1755 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4017 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
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Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
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Дата 19 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU50 РНГА
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