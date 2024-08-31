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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1755 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1755 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1755 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,21 гр
  • Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 540,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1755 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4017 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU50 РНГА
Цена
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Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1755 СПБ "Орел в облаках" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1755 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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