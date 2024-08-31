5 копеек 1755 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1755 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4017 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.

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