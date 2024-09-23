Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1755 года СПБ "Петербургский тип". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,47 гр
- Диаметр null мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1755 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Renaissance Auctions LLC за 5000 USD. Торги состоялись 12 августа 2000.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Где продать?
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