Червонец (Дукат) 1755 года СПБ "Петербургский тип". Новодел (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1755 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Renaissance Auctions LLC за 5000 USD. Торги состоялись 12 августа 2000.

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