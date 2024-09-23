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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1755 года СПБ "Петербургский тип". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1755 года СПБ "Петербургский тип" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1755 года СПБ "Петербургский тип" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,47 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1755 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Renaissance Auctions LLC за 5000 USD. Торги состоялись 12 августа 2000.

Сохранность
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  • Александр (1)
Россия Червонец (Дукат) 1755 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 9, 2005
Россия Червонец (Дукат) 1755 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 сентября 2005
Сохранность PF64
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1755 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия Червонец (Дукат) 1755 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1755 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия Червонец (Дукат) 1755 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
2050 ₣
Цена в валюте аукциона 2050 CHF

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1755 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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